HOME FINANCE PROPERTY

Penyaluran Kredit Program Perumahan BTN Hampir Rp3 Triliun, Ini Rinciannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |11:18 WIB
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN mencatat realisasi pencairan (booked) Kredit Program Perumahan (KPP) nasional mencapai Rp2,97 triliun hingga 18 Mei 2026.

Rinciannya terdiri atas KPP supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP demand sebesar Rp987 miliar. Dari sisi target tahunan, realisasi tersebut masing-masing telah mencapai sekitar 33 persen dari kuota KPP supply 2026 sebesar Rp6 triliun dan 25 persen dari kuota KPP demand 2026 sebesar Rp4 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, keseimbangan antara sisi supply dan demand menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.

“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi," ujar Nixon di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dia menambahkan, KPP supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha. 

"Dengan menyinergikan kedua aspek tersebut, BTN ingin memastikan ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” ujar Nixon.

Sebagai bagian dari akselerasi penyaluran KPP, BTN juga aktif menggelar akad massal KPP di berbagai daerah. Pada 3 Mei 2026 di Surabaya, BTN memfasilitasi proses closing bagi 245 debitur KPP dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp305,26 miliar. 

Dari jumlah tersebut, sisi supply terdiri atas 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor sebesar Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan sebesar Rp50 miliar. Sementara dari sisi demand, tercatat sebanyak 163 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp53 miliar.

Selanjutnya pada 7 Mei 2026 di Lampung, BTN kembali menggelar akad massal KPP dengan realisasi pembiayaan KPP supply sebesar Rp162,6 miliar untuk 100 debitur, serta KPP demand sebesar Rp4,6 miliar. 

 

