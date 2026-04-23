HOME FINANCE MARKET UPDATE

BTN Resmi Angkat Endra Gunawan Jadi Wakil Komisaris Utama

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |19:46 WIB
RUPST BTN (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) resmi mengumumkan perubahan susunan pengurus perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung Kamis (23/4/2026). Perubahan ini mencakup pengangkatan kembali sejumlah direksi serta pengisian posisi di jajaran Dewan Komisaris guna memperkuat struktur kepemimpinan perseroan.

Salah satu poin utama dalam RUPST tersebut adalah penunjukan Endra Gunawan sebagai Wakil Komisaris Utama yang baru. Endra, yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN di Badan Percepatan (BP) BUMN, menggantikan Dwi Ary Purnomo. Dwi Ary sendiri telah mendapat penugasan baru sebagai Direktur Keuangan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sejak Februari lalu.

Selain di level komisaris, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan kembali Nofry Rony Poetra dan Eko Waluyo untuk tetap mengemban jabatan sebagai anggota Direksi BTN. Langkah ini diambil untuk memastikan kesinambungan strategi bisnis dan transformasi yang sedang berjalan.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan apresiasi mendalam atas pengabdian pengurus sebelumnya dan menyambut optimis formasi baru ini.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dwi Ary Purnomo atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat. Perseroan juga menyambut baik keberlanjutan peran Bapak Nofry Rony Poetra dan Bapak Eko Waluyo dalam memperkuat kinerja dan transformasi BTN ke depan,” kata Nixon dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Nixon menekankan bahwa rotasi dan pengangkatan kembali ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat untuk menjaga arah strategis bank yang fokus pada pembiayaan perumahan tersebut.

“BTN optimistis susunan pengurus yang baru akan semakin memperkuat kepemimpinan Perseroan dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta peningkatan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

 

