Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Kontak S&P Dow Jones soal Potensi Penurunan Status Pasar Saham

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |20:09 WIB
BEI Kontak S&P Dow Jones soal Potensi Penurunan Status Pasar Saham
BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menjalin komunikasi dengan penyedia indeks global, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), untuk membahas potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market ke frontier market.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menunggu respons formal dari S&P. Langkah serupa juga rutin dilakukan BEI bersama lembaga indeks global lainnya seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan FTSE Russell.

“Sejauh ini, tadi pagi saya cek, kami masih menunggu jawaban dari mereka jadi kami sudah kontak cuma masih menunggu jawaban dari S&P,” ujar Irvan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Untuk menjaga posisi Indonesia, otoritas bursa secara konsisten menjalankan berbagai reformasi pasar modal. Perbaikan tersebut mencakup ketentuan minimum free float hingga pengungkapan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Irvan mengakui, meski reformasi terus berjalan, beberapa dampak kebijakan baru seperti pemenuhan target free float pada 202 memerlukan waktu satu hingga tiga tahun untuk terlihat hasilnya.

BEI lantas berkomitmen melakukan upaya terbaik agar Indonesia tetap bertahan dalam klasifikasi emerging market. Irvan melihat catatan dari S&P sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas bursa agar investor tetap optimistis terhadap prospek pasar saham Indonesia.

“Berbagai hal yang sekarang menjadi kekhawatiran, kami ambil sebagai satu hal positif bahwa kami akan melakukan perbaikan atas concern tersebut. Jadi kami berharap investor tetap confident bahwa bursa ini tetap akan kami kelola dengan baik dan kami yakin BEI bisa terus berkembang lebih besar dari yang sebelumnya,” turur Irvan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/278/3228983/bei-anbQ_large.jpg
BEI Sebut Modal Asing Bisa Kabur Rp3,6 Triliun Imbas Pengumuman S&P
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/278/3228950/bei-Ldqj_large.jpg
Pasar Modal Indonesia Terancam Turun ke Frontier Market, BEI Akan Temui S&P DJI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/278/3228871/bei-5ZOJ_large.jpg
BEI Kaji Papan Pemantauan Khusus, 3 Kriteria Saham Bakal Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/278/3227413/pasar_modal_indonesia-mc3j_large.jpg
Soal Ancaman Pasar Modal RI Turun Kasta, Ini Respons OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/278/3227412/kepala_ojk-mHzY_large.jpg
OJK Minta BEI Gelar Rapat Rutin dengan MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/278/3227173/bei-r9CJ_large.jpg
Sah! Ini Jajaran Direksi Bursa Efek Indonesia Periode 2026-2030
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement