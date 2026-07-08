Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo yang Kini Jadi Sorotan Publik Terkait Kunker ke New York 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |21:05 WIB
Segini Kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo yang Kini Jadi Sorotan Publik Terkait Kunker ke New York 
Menteri PU Dody (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo yang kini jadi sorotan publik terkait kunker ke New York. Dokumen daftar delegasi kunjungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke New York, Amerika Serikat, bocor hingga memicu polemik setelah beredar luas di media sosial. 

Akan tetapi Kementerian PU tak membantah kebenaran dokumen yang membocorkan rencana kunjungan kerja yang berdekatan dengan partai final Piala Dunia di AS tersebut dan menyertakan istri sera putri Dody.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyatakan bahwa surat yang beredar di media sosial merupakan dokumen administrasi yang diterbitkan untuk memenuhi persyaratan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri. 

Dia menjelaskan surat yang beredar bukan persetujuan perjalanan dinas maupun bukti penggunaan anggaran negara. 

Lalu berapa kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo? 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp 73.649.841.999 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang disampaikan pada 10 Maret 2026. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/455/3227483/budi_hartono-MDea_large.png
3 Konglomerat Terkaya Indonesia dari Jualan Rokok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/455/3227478/mochtar_riady-WY0s_large.jpg
Segini Kekayaan Mochtar Riady, Konglomerat yang Hibahkan Tanah Meikarta untuk Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/455/3226295/batu_bara-c0Oj_large.jpg
Daftar 5 Orang Terkaya Indonesia Pemilik Tambang Batu Bara, Ada yang Punya Harta Rp303,6 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/455/3222192/orang_terkaya-YOqI_large.jpg
10 Orang Terkaya di Indonesia Juni 2026, Ada yang Punya Harta Rp314,7 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/455/3222002/prajogo_pangestu-OsXJ_large.jpg
Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Juni 2026, Juaranya Punya Harta Rp314,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/455/3219691/makanan_padang-D9UN_large.jpg
Ternyata Ini Sosok Pemilik Rumah Makan Padang Terkenal Pagi Sore, Viral Diboikot Turis Malaysia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement