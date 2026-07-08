Segini Kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo yang Kini Jadi Sorotan Publik Terkait Kunker ke New York

JAKARTA - Segini kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo yang kini jadi sorotan publik terkait kunker ke New York. Dokumen daftar delegasi kunjungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke New York, Amerika Serikat, bocor hingga memicu polemik setelah beredar luas di media sosial.

Akan tetapi Kementerian PU tak membantah kebenaran dokumen yang membocorkan rencana kunjungan kerja yang berdekatan dengan partai final Piala Dunia di AS tersebut dan menyertakan istri sera putri Dody.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyatakan bahwa surat yang beredar di media sosial merupakan dokumen administrasi yang diterbitkan untuk memenuhi persyaratan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.

Dia menjelaskan surat yang beredar bukan persetujuan perjalanan dinas maupun bukti penggunaan anggaran negara.

Lalu berapa kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo?

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp 73.649.841.999 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang disampaikan pada 10 Maret 2026.