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Ojol Bakal Masuk Kategori UMKM, Menteri Maman Pastikan Kemudahan Akses KUR 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |13:01 WIB
Ojol Bakal Masuk Kategori UMKM, Menteri Maman Pastikan Kemudahan Akses KUR 
Ojol (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah memastikan pengemudi ojek online (ojol) akan memperoleh kemudahan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) apabila nantinya resmi dikategorikan sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, perubahan status tersebut akan membuka peluang lebih besar bagi para pengemudi ojol untuk memperoleh akses permodalan guna membantu ojol yang ingin memiliki usaha namun terbentur keterbatasan modal.

"Secara konsekuensi pasti dong (diberi kemudahan), karena kan mau gak mau kan memang kehadiran pemerintah dengan program KUR itu kan justru sebetulnya ingin membuka, memberikan akses pembiayaan kepada saudara-saudara kita yang memang mereka punya keterbatasan modal," jelas Maman usai menggelar audiensi dengan perwakilan komunitas dan asosiasi ojol di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan pada Kamis (9/7/2026).

Ia menjelaskan, proses penyaluran KUR kepada pengemudi ojol dinilai akan lebih mudah karena mereka telah tergabung dalam ekosistem digital milik platform transportasi daring. Hal itu memudahkan pemerintah dalam proses pendataan hingga integrasi data untuk penyaluran pembiayaan.

"Itu (para ojol) ekosistemnya sudah terbentuk. Jadi dari sisi pendataan, aktivitas mereka lebih enak kita untuk integrasikannya. Jadi menurut kita akan jauh lebih mudah nanti berurusan dengan teman-teman ojol dalam konteks akses pembiayaan KUR," lanjutnya.

 

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