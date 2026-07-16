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Harta Kekayaan Kuntadi, Sosok yang Diusulkan Jadi Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |21:07 WIB
Harta Kekayaan Kuntadi, Sosok yang Diusulkan Jadi Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah
Harta kekayaan Kuntadi, sosok yang diusulkan jadi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah. (Foto :Okezone.com/Kejaksaan)
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JAKARTA - Harta kekayaan Kuntadi, sosok yang diusulkan jadi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah. 

Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi menjadi perhatian setelah namanya diusulkan sebagai calon Jampidsus menggantikan Febrie Adriansyah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa nama tersebut diketahui setelah dirinya melihat surat usulan yang diajukan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Ya kalau berdasarkan suratnya ya," kata Mensesneg.

Di tengah isu pergantian tersebut, harta kekayaan Kuntadi ikut menjadi sorotan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kuntadi tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3,67 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan Kuntadi, sosok yang diusulkan menjadi Jampidsus pengganti Febrie Adriansyah:

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