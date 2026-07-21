Pegadaian Dukung Pendirian IBMA, Siap Optimalkan Aset Emas Nasional

JAKARTA – Sebuah tonggak sejarah baru bagi masa depan komoditas dan industri keuangan nasional resmi ditorehkan. Bertempat di Pegadaian Tower, Jakarta, para pelaku industri emas nasional menggelar Sidang Pleno Indonesia Bullion Market Association (IBMA), Senin (20/7).

Sidang ini menandai fase final dari proses legalitas pembentukan asosiasi IBMA, sekaligus menjadi awal bagi Indonesia untuk membangun pasar bullion yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global. Dalam sidang pleno tersebut, Selfie Dewiyanti, yang merupakan Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) secara resmi terpilih dan disahkan sebagai Ketua Umum IBMA.

Agenda utama sidang berfokus pada pengesahan Anggaran Dasar (AD), pembahasan serta penetapan Anggaran Rumah Tangga (ART), dan penandatanganan berita acara pleno. Langkah ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan 11 perusahaan pendiri (founders) yang berkumpul pada 6 Maret 2026 lalu.

Dalam pembahasan tersebut dituntaskan secara administratif oleh Tim Formatur, Tim Teknis, dan Tim Notaris di bawah arahan strategis perwakilan pemerintah, Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko RI.

Sebagai salah satu produsen emas terbesar, Indonesia memiliki pondasi geologis yang sangat kuat untuk menjadi pusat pasar bullion. Namun, selama ini potensi tersebut belum teroptimalkan karena belum adanya lembaga tunggal yang menyatukan para pelaku usaha dan menetapkan standar industri yang seragam.