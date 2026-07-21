Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Dukung Pendirian IBMA, Siap Optimalkan Aset Emas Nasional 

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |11:49 WIB
Pegadaian Dukung Pendirian IBMA, Siap Optimalkan Aset Emas Nasional 
Sidang Pleno Indonesia Bullion Market Association atau IBMA, Senin (20/7). (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah tonggak sejarah baru bagi masa depan komoditas dan industri keuangan nasional resmi ditorehkan. Bertempat di Pegadaian Tower, Jakarta, para pelaku industri emas nasional menggelar Sidang Pleno Indonesia Bullion Market Association (IBMA), Senin (20/7).

Sidang ini menandai fase final dari proses legalitas pembentukan asosiasi IBMA, sekaligus menjadi awal bagi Indonesia untuk membangun pasar bullion yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global. Dalam sidang pleno tersebut, Selfie Dewiyanti, yang merupakan Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) secara resmi terpilih dan disahkan sebagai Ketua Umum IBMA. 

Agenda utama sidang berfokus pada pengesahan Anggaran Dasar (AD), pembahasan serta penetapan Anggaran Rumah Tangga (ART), dan penandatanganan berita acara pleno. Langkah ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan 11 perusahaan pendiri (founders) yang berkumpul pada 6 Maret 2026 lalu. 

Dalam pembahasan tersebut dituntaskan secara administratif oleh Tim Formatur, Tim Teknis, dan Tim Notaris di bawah arahan strategis perwakilan pemerintah, Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko RI.

Sebagai salah satu produsen emas terbesar, Indonesia memiliki pondasi geologis yang sangat kuat untuk menjadi pusat pasar bullion. Namun, selama ini potensi tersebut belum teroptimalkan karena belum adanya lembaga tunggal yang menyatukan para pelaku usaha dan menetapkan standar industri yang seragam.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/205/3231240//the_sounds_project_vol_9-PQA6_large.jpg
Siap Digelar, The Sounds Project Vol. 9 Hadirkan Lebih dari 120 Musisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/11/3231234//pegadaian_meraih_apresiasi_dari_menteri_keuangan_republik_indonesia-ksf7_large.jpg
Pegadaian Dorong Green Tourism di Yogyakarta, Berikan Bantuan Becak Kayuh Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/482/3231231//welmove_hadir_sebagai_solusi_nutrisi_sendi-X5wA_large.jpg
Mengapa Nyeri Sendi Sering Muncul Menjelang Menopause? Kenali Penyebab dan Solusinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/482/3231229//welmove_bebas_gerak-vR8m_large.jpg
Bebas Kaku dan Tetap Aktif Bergerak: Investasi Kesehatan Sendi Masa Depan Bersama Welmove
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/11/3231225//bni_pbsi_japan_open-Fxyt_large.jpeg
Fajar/Fikri Juara Japan Open 2026, Bukti Kolaborasi BNI dan PBSI dalam Pembinaan Atlet 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/11/3231070//bapenda_mobil_listrik_20_juli-0pZJ_large.jpg
7 Keuntungan Pakai Mobil Listrik, Bisa Hemat BBM hingga PKB 0 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement