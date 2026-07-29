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Harga Emas Antam Turun Rp12.000, Kini Dijual Rp2.601.000 per Gram 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |10:15 WIB
Harga Emas Antam Turun Rp12.000, Kini Dijual Rp2.601.000 per Gram 
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas Antam turun Rp12.000 menjadi Rp2.601.000 pada hari ini, Rabu (29/7/2026). Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Dikutip dari laman Logam Mulia setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. 

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.350.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.601.000.

 

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