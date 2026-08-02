Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5,3 Persen di Kuartal II 2026, Ini Pendorongnya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |14:15 WIB
Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5,3 Persen di Kuartal II 2026, Ini Pendorongnya
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,2-5,3 persen pada kuartal II-2026. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,2-5,3 persen pada kuartal II-2026. Kondisi tersebut ditopang oleh belanja pemerintah yang ikut meningkat.

Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, menjelaskan bahwa meskipun terdapat inflasi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi, dorongan belanja pemerintah masih tumbuh sekitar 20 persen secara tahunan (year on year/yoy). Hal tersebut menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,2-5,3 persen pada kuartal II," ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga komoditas seperti batu bara pada Mei 2026 turut mendukung perekonomian karena berdampak positif terhadap konsumsi masyarakat.

"Kita sempat melihat harga batu bara pada Mei relatif naik. Ini menjadi faktor pendukung karena ketika komoditas baik, konsumsi masyarakat relatif baik di tengah adanya pelemahan nilai tukar dan penurunan PMI," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233443//lipstick_effek-umgS_large.jpg
Lipstick Effect Makin Terlihat, Masyarakat Tunda Beli Rumah dan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/320/3233593//menko_airlangga-uH8l_large.jpg
Menko Airlangga Sebut Kawasan Industri Jadi Penggerak Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233106//menko_airlangga-eouK_large.jpeg
Pacu Kerja Sama Ekonomi, Inggris Dukung Indonesia Masuk CPTPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3233037//rumah-OQTk_large.jpg
Ekonomi Tumbuh 19,64%, Maluku Utara Percepat Pembangunan Hunian Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232952//prabowo_subianto-Jx6o_large.jpg
Prabowo: Ekonomi RI di Atas Jerman, Inggris dan Prancis 25 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232788//investasi-kSm2_large.jpg
Tak Cukup Andalkan Investasi, Ini Syarat Indonesia Bisa Jadi Negara Maju
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement