Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5,3 Persen di Kuartal II 2026, Ini Pendorongnya

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,2-5,3 persen pada kuartal II-2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,2-5,3 persen pada kuartal II-2026. Kondisi tersebut ditopang oleh belanja pemerintah yang ikut meningkat.

Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, menjelaskan bahwa meskipun terdapat inflasi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi, dorongan belanja pemerintah masih tumbuh sekitar 20 persen secara tahunan (year on year/yoy). Hal tersebut menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,2-5,3 persen pada kuartal II," ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga komoditas seperti batu bara pada Mei 2026 turut mendukung perekonomian karena berdampak positif terhadap konsumsi masyarakat.

"Kita sempat melihat harga batu bara pada Mei relatif naik. Ini menjadi faktor pendukung karena ketika komoditas baik, konsumsi masyarakat relatif baik di tengah adanya pelemahan nilai tukar dan penurunan PMI," ujarnya.