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Pasca Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Kemenhub Audit Sistem Keselamatan Kapal

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |09:39 WIB
Pasca Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Kemenhub Audit Sistem Keselamatan Kapal
Kemenhub melakukan audit penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) terhadap operator KMP Mutiara Sentosa II. (Foto: Okezone.com/Ditjen Laut)
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JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan audit penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) terhadap operator KMP Mutiara Sentosa II sebagai langkah evaluasi menyeluruh pascainsiden kebakaran kapal tersebut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah menyurati dan memanggil operator kapal, PT Atosim Lampung Pelayaran, untuk menjalani audit terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan.

"Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan mitigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud, Kamis (6/8/2026).

Selain melakukan audit, Kemenhub memastikan proses penanganan korban dan investigasi penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tetap berjalan. Pemerintah mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna mengungkap penyebab insiden tersebut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengerahkan Kapal Negara Patroli KN Grantin P.211 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak serta Kapal Negara Kenavigasian KN Masalembo dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak untuk membantu proses evakuasi korban.

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