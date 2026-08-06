Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS: Indeks Kepuasan Layanan Haji 2026 Capai 83,28, Masuk Kategori Memuaskan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |12:52 WIB
BPS: Indeks Kepuasan Layanan Haji 2026 Capai 83,28, Masuk Kategori Memuaskan
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan hasil Survei Kepuasan Layanan Haji Indonesia (SKLHI) 2026. (foto: Okezone.com/Garuda)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan hasil Survei Kepuasan Layanan Haji Indonesia (SKLHI) 2026. Hasilnya menunjukkan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) mencapai 83,28 atau masuk dalam kategori memuaskan.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan hasil tersebut menjadi tolok ukur baru dalam mengukur kualitas layanan haji yang kini mencakup pelayanan sejak di dalam negeri hingga di Arab Saudi.

"IKLHI secara umum nilainya 83,28, dan ini terdiri atas dua komponen, yaitu IKLHI luar negeri sebesar 82,71 dan IKLHI dalam negeri sebesar 83,85. Dengan demikian, secara keseluruhan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia mencapai 83,28 atau berada dalam kategori memuaskan," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (6/8/2026).

Lebih lanjut, Amalia mengatakan penilaian tersebut merupakan hasil pengukuran dengan metodologi baru yang lebih komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seiring terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, perubahan metodologi dilakukan agar cakupan pengukuran menjadi lebih luas. Jika sebelumnya hanya berfokus pada output layanan di Arab Saudi, kini penilaian juga mencakup proses pelayanan serta layanan yang diberikan sejak di dalam negeri hingga di Tanah Suci.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233659//kakbah-1zOd_large.jpg
Periksa PPIU, Kemenhaj Usut Tuntas Dugaan Penelantaran 38 Jamaah Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230458//dahnil_anzar-AEu3_large.jpg
Wamenhaj Minta Penyelenggara Haji-Umrah Tak Hanya Kejar Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230248//prabowo-DOTL_large.jpg
Prabowo Berhasil Pangkas Masa Tunggu Haji, dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3225086//prabowo_subianto-HS4i_large.jpg
Presiden Prabowo Ingin Antrean Haji Dipangkas Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224981//wamenhaj-aBlW_large.jpg
Prabowo Panggil Menteri dan Wamenhaj ke Hambalang, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224635//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Hl8t_large.jpg
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Bos Maktour dan Tiga Saksi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement