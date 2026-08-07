Holding Perkebunan PTPN III Raup Penjualan Rp29,1 Triliun di Semester I-2016

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 10,89 persen. (Foto: okezone.com/PTPN)

JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 10,89 persen menjadi Rp29,1 triliun pada semester I-2026.

PTPN III juga mencatat pertumbuhan Net Operating Cash Flow (NOCF) sebesar 13,4 persen menjadi Rp5,53 triliun dibandingkan semester I-2025.

Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas,

efisiensi operasional, dan optimalisasi proses bisnis di seluruh entitas PTPN Group.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Denaldy Mulino Mauna menyampaikan bahwa kinerja semester I 2026 menunjukkan konsistensi PTPN Group dalam menjalankan agenda transformasi perusahaan yang berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Fokus kami adalah memperkuat produktivitas, efisiensi, dan kecepatan eksekusi agar PTPN Group semakin kompetitif serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional," ujar Denaldy di Jakarta, Jumat (7/8/2026).