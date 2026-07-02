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PTPN Group Catatkan Laba Rp6,39 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |15:20 WIB
PTPN Group Catatkan Laba Rp6,39 Triliun
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN Group membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp6,39 triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN Group membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp6,39 triliun pada tahun 2025. Angka ini meningkat 81% dibandingkan tahun sebelumnya. 

PTPN Group juga mencatat pertumbuhan EBITDA operasional, penjualan, arus kas operasional, serta penguatan struktur permodalan sebagai fondasi bagi pertumbuhan yang  berkelanjutan.

Perbaikan kinerja tersebut turut tercermin dari meningkatnya tingkat kesehatan perusahaan. 

Sejak tahun 2021, PTPN Group terus menunjukkan penguatan fundamental melalui perbaikan tata kelola, restrukturisasi keuangan, serta peningkatan kualitas operasional hingga mencapai peringkat A (Stable) pada tahun 
2025-2026.

Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino Mauna 
menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari transformasi yang dijalankan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

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