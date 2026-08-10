Rupiah Tekan Dolar AS ke Rp17.755, Pasar Harap Selat Hormuz Segera Dibuka

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah menguat 142 poin atau sekitar 0,79 persen ke level Rp17.755 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan salah satu sentimen datang dari eksternal, yakni adanya harapan bahwa Iran dan Oman akan segera mencapai kesepakatan yang berujung pada pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur yang sebelumnya melayani pengangkutan seperlima pasokan minyak dunia sebelum perang pecah.

"Meskipun Iran pada hari Minggu menyatakan bahwa kesepakatan dengan Oman sudah berada di 'tahap akhir', negara itu menegaskan kembali bahwa jalur pelayaran tersebut baru akan dibuka kembali setelah Washington memenuhi syarat-syarat lain, termasuk pemberian kompensasi dari AS kepada Iran atas serangan-serangan luas yang terjadi," tulis Ibrahim dalam risetnya, Senin (10/8/2026).

Iran dan AS tidak sedang melakukan perundingan, dan Teheran tidak akan memulainya selama Washington melanggar kesepakatan sementara yang ditandatangani pada bulan Juni, ujar Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi pada hari Minggu. Dalam ancaman tambahan terhadap pasokan, sebuah fasilitas minyak milik Arab Saudi diserang pada akhir pekan lalu. Perusahaan ADNOC milik Uni Emirat Arab pada hari Jumat menyatakan bahwa 15 kapalnya telah diserang saat melintasi Selat Hormuz sejak awal konflik.

Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran mengaku telah menyerang kilang minyak Jazan milik Saudi Aramco pada hari Minggu. Serangan ini terjadi dua hari setelah Arab Saudi menandatangani pakta pertahanan dengan sekutu sesama negara Muslim Sunni, yakni Turki dan Pakistan, sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakstabilan kawasan akibat perang antara AS-Israel melawan Iran yang berhaluan Syiah.