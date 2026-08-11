Angela Tanoesoedibjo di APMF 2026: Di Era Algoritma, Merek Harus Jadi “Worth Searching For”

BALI – Perubahan perilaku konsumen yang dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi, konten kreator, serta fragmentasi media digital membuat perhatian publik semakin sulit dipertahankan. Kampanye yang berhasil menarik perhatian hari ini dapat dengan cepat tergantikan oleh konten lain pada keesokan harinya.

Di tengah kondisi tersebut, perusahaan dituntut tidak hanya menciptakan kampanye yang viral, tetapi juga membangun intellectual property (IP) dan ekosistem konten yang mampu menciptakan hubungan jangka panjang dengan audiens.

Pesan tersebut menjadi salah satu benang merah dalam Asia Pacific Marketing Forum (APMF) 2026 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, 5–7 Agustus 2026. Mengusung tema "Blueprint the Beyond", forum yang telah berlangsung sejak 2005 ini mempertemukan para pemimpin industri dari sektor media, teknologi, brand, agensi, platform digital, hingga ekonomi kreatif untuk membahas cara membangun sistem kolaborasi dan strategi pemasaran yang berkelanjutan di tengah perubahan lanskap industri.

Dalam forum tersebut, Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo membawakan sesi bertajuk "Worth Searching For" yang menyoroti perubahan mendasar dalam cara perusahaan membangun merek di era digital. Menurut Angela, keberhasilan sebuah brand tidak lagi ditentukan oleh seberapa luas distribusi kontennya, melainkan oleh kemampuannya menciptakan cerita yang membuat audiens secara aktif ingin mencari, mengikuti, dan kembali menikmati konten tersebut.

Angela mengawali paparannya dengan membagikan pengalaman transformasi RCTI. Ia mengungkapkan bahwa satu tahun lalu stasiun televisi tersebut menghadapi salah satu periode paling menantang dalam sejarahnya, bahkan sempat tidak berada di lima besar untuk segmen pemirsa tertentu.