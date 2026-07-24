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Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo Hadiri Peresmian Joint Venture Tempo Scan Group dan Raksasa Farmasi China

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |17:00 WIB
Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo Hadiri Peresmian Joint Venture Tempo Scan Group dan Raksasa Farmasi China
Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo Hadiri Peresmian Joint Venture (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo menghadiri prosesi peresmian atau ceremony of the establishment PT Tempo CTTQ Biopharmaceutical Indonesia (TCBI) di Jakarta, Jumat (24/7/2026). TCBI adalah hasil joint venture antara PT Tempo Scan Group dengan Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd (CTTQ). CTTQ merupakan anak perusahaan dari Sino Biopharmaceutical Limited (SBP Group), salah satu raksasa farmasi terkemuka Tiongkok yang fokus pada riset dan inovasi medis modern.

Kehadiran Angela dalam agenda strategis ini atas undangan resmi secara langsung dari Presiden Direktur Tempo Scan Group, I Made Dharma Wijaya. Berdasarkan pantauan di lokasi, Tempo Scan Tower, para tamu undangan tampak sudah berdatangan sejak pukul 09.00 WIB meski prosesi dimulai pukul 09.30 WIB. Area venue dan lorong utama menuju ruang acara telah dipadati oleh jajaran direksi, pelaku industri kesehatan, serta tamu VIP lainnya.

Acara ini antara lain juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Angela tampil elegan dengan gaya busana business formal. Ia mengenakan blazer hitam berpotongan tailored dipadu inner putih berkerah bulat. Angela berjalan menyusuri lorong venue sambal sesekali bersalaman dan tersenyum hangat kepada para koleganya.

 

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