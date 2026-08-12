Kopdes Dibangun di Atas Gunung, Zulhas: Mobil Enggak Bisa Naik, Masa Ada?

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya terdapat koperasi yang dibangun di lokasi pegunungan yang sulit dijangkau.

Zulhas mengatakan pembangunan koperasi dalam jumlah besar bukan pekerjaan mudah. Pemerintah masih melakukan pengecekan terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaannya, termasuk terkait lokasi pembangunan.

"Ada juga pekerjaan yang besar membangun koperasi 80.000, tidak gampang. Oh, ada yang di gunung, ya kita tertibkan," ujarnya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Dia mempertanyakan pembangunan koperasi di lokasi yang sulit diakses masyarakat maupun kendaraan. Menurutnya, lokasi koperasi harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada," ujar Zulhas.

Zulhas mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan persoalan tersebut. Dia mengaku tengah mengecek lokasi dan mencari tahu penyebab koperasi bisa dibangun di tempat yang sulit dijangkau.

"Nah, itu ya kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa. Kita akan tertibkan," tegasnya.