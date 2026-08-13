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MSCI Pertahankan Pasar Modal RI di Emerging Market

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |05:18 WIB
MSCI Pertahankan Pasar Modal RI di Emerging Market
MSCI Pertahankan Pasar Modal RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan posisi pasar modal Indonesia di kategori Emerging Market. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil peninjauan tahunan klasifikasi negara atau 2026 Annual Country Review.

Dalam pengumuman resminya, MSCI mengonfirmasi tidak ada perombakan susunan daftar negara yang masuk dalam MSCI Frontier Emerging Markets Index, sehingga status Indonesia tetap berada pada jajaran pasar berkembang (Emerging Market).

"MSCI telah melakukan Tinjauan Tahunan Negara 2026 untuk Indeks MSCI Frontier Emerging Markets. Tidak akan ada perubahan pada daftar Emerging Markets yang saat ini tercakup dalam Indeks MSCI Frontier Emerging Markets sebagai hasil dari tinjauan ini," tulis pengumuman MSCI, Jakarta.

Sebagai informasi, MSCI Frontier Emerging Markets Index dirancang dengan mengombinasikan seluruh indeks negara dari MSCI Frontier Markets Index serta sejumlah negara pilihan dari MSCI Emerging Markets Index.

Evaluasi terhadap konstituen Emerging Markets dalam indeks tersebut diselenggarakan secara berkala setiap tahun.

Melalui peninjauan ini, Indonesia tetap bersanding dengan negara-negara Emerging Market lainnya seperti Brasil, China, India, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Thailand, hingga Uni Emirat Arab.

Meski mempertahankan posisi klasifikasi negara Indonesia, MSCI melakukan penyesuaian daftar konstituen dengan mengeluarkan 10 saham emiten asal Indonesia dari indeksnya.

 

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Topik Artikel :
bei saham BEI MSCI
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