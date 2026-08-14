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Ini Cara Kembangkan Ekosistem Aset Kripto di RI, Investor Tembus 22,69 Juta

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |12:32 WIB
Ini Cara Kembangkan Ekosistem Aset Kripto di RI, Investor Tembus 22,69 Juta
Ini Cara Kembangkan Ekosistem Aset Kripto di RI, Investor Tembus 22,69 Juta (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Inovasi layanan pada platform aset kripto menjadi salah satu langkah yang dilakukan pelaku industri untuk meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus mendorong perkembangan ekosistem aset keuangan digital di Indonesia.

Ini dilakukan crypto exchange Indodax, mengembangkan inovasi relevan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan dalam memperkuat literasi dan keamanan serta mendukung pertumbuhan ekosistem aset kripto di Indonesia.

Hal ini melalui DAX Rewards, fitur gamifikasi yang mengintegrasikan misi dan sistem loyalitas ke dalam aplikasi. Fitur tersebut memungkinkan pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih interaktif saat mengeksplorasi berbagai layanan di dalam aplikasi.

Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian mengatakan, DAX Rewards dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat dengan pengguna.

"Dengan lebih dari 10 juta member, kami melihat kebutuhan dan cara pengguna berinteraksi semakin beragam. Karena itu, pengalaman pengguna tidak berhenti pada transaksi yang aman dan mudah, tetapi juga bagaimana menghadirkan petualangan yang lebih menarik dan relevan. DAX Rewards menjadi salah satu cara kami memberikan apresiasi atas berbagai aktivitas pengguna di dalam aplikasi," ujar Aloysia dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

 

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