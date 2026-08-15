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Komeng Puji MBG, tapi Kritik Pelaksanaannya Enggak Bener

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |08:05 WIB
Komeng Puji MBG, tapi Kritik Pelaksanaannya Enggak Bener
Komeng menilai program-program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo pada dasarnya sudah baik. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Bustami atau yang lebih dikenal sebagai Komeng, menilai program-program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo pada dasarnya sudah baik, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Komeng menilai pelaksanaan di lapangan perlu diperbaiki agar program tersebut dapat berjalan lebih optimal.

"Sebenarnya semua program Presiden bagus, cuma yang kerjanya aja yang pada gak bener," ungkapnya.

Menurutnya, MBG merupakan program yang baik sehingga diharapkan dapat terus dilanjutkan. Ia juga berharap dengan kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, manfaat program tersebut bisa dirasakan masyarakat secara maksimal.

"Makanya, mudah-mudahan (kepemimpinan) yang sekarang, Pak Dar (Sudaryono) ya? Nah, mudah-mudahan lebih baik. Karena memang MBG bagus. Kopdes juga bagus," tegasnya.

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