BNI: Undian Rejeki wondr Dalam Rangka HUT ke-81 RI Adalah Hoaks

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mengimbau seluruh masyarakat dan nasabah untuk mewaspadai peredaran informasi palsu terkait program "Rejeki wondr BNI – Undian Berhadiah" dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia yang marak beredar di media sosial.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengonfirmasi bahwa pesan atau narasi yang mempromosikan undian berhadiah tersebut bukan berasal dari kebijakan maupun saluran komunikasi resmi perseroan.

"Dapat kami sampaikan bahwa informasi mengenai program 'Rejeki wondr BNI – Undian Berhadiah' dalam rangka HUT RI ke-81 sebagaimana beredar di media sosial bukan merupakan program resmi BNI dan dapat dipastikan sebagai informasi palsu atau hoaks," ujar Okki dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Minggu (16/8/2026).

BNI juga meminta publik untuk mengabaikan seluruh instruksi dalam unggahan mencurigakan tersebut, khususnya pengarahan untuk mengeklik tautan asing, mentransfer biaya tertentu, maupun membagikan kerahasiaan data perbankan.

Okki menekankan bahwa seluruh program promosi BNI tidak pernah memungut biaya dari para pemenang. Pengumuman pemenang maupun syarat ketentuan program selalu dipublikasikan secara terbuka di kanal resmi bank.

"Nasabah perlu berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan nama maupun program BNI. BNI tidak pernah meminta informasi rahasia nasabah seperti PIN, kode OTP, maupun CVV melalui tautan, pesan singkat, media sosial, atau sarana komunikasi lainnya," kata Okki.