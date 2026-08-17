Intip Isi Goodie Bag HUT Ke-81 RI di Istana, Ada Buku Presiden hingga Kelereng

Pembagian suvenir dalam goodie bag bagi masyarakat yang hadir di Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, turut diwarnai pembagian suvenir dalam goodie bag bagi masyarakat yang hadir mengikuti rangkaian acara.

Salah satu peserta, Zahra, 22, seorang caregiver asal Gandaria, Jakarta Selatan, mengaku mendapat kesempatan menghadiri perayaan HUT Ke-81 RI di Istana setelah mengikuti war ticket.

"Ikut war ticket? Betul," kata Zahra saat ditemui di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Zahra mengaku cukup beruntung saat proses pendaftaran. Ia sudah masuk ke laman pendaftaran sejak pukul 10.00 WIB pada hari kedua pembukaan pendaftaran.

"Saya termasuk beruntung sih. Karena saya jam 10 itu udah masuk web, di hari kedua. Gak pakai antre langsung isi data, langsung email konfirmasi, dapat email ambil undangan juga, saya ambilnya hari Sabtu kemarin, jadi ini deh gelang fisik," ujarnya.