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Sejumlah Menteri Rayakan HUT RI Bersama Warga Terdampak Gempa NTT

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |09:34 WIB
Sejumlah Menteri Rayakan HUT RI Bersama Warga Terdampak Gempa NTT
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjadi salah satu menteri kabinet yang merayakan HUT ke-81 Indonesia Bersama Warga Terdampak Gempa NTT. (Foto :Okezone.com/Bakom)
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MANGGARAI BARAT – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini akan memiliki makna berbeda bagi sejumlah menteri dan pejabat negara. Alih-alih mengikuti upacara di Istana Kepresidenan, mereka akan membagi tugas dan berada di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keputusan tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 berjalan secara langsung dan terkoordinasi di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan sejumlah pejabat pemerintah pusat akan tersebar di daerah terdampak untuk mengawal penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bahkan, mereka akan memperingati Hari Kemerdekaan bersama masyarakat di daerah yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.

“Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi),” ujar Pratikno usai rapat koordinasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Menurut Pratikno, kehadiran para pejabat negara di berbagai lokasi terdampak bukan sekadar untuk mengikuti upacara.

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