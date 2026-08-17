Menkop Tegaskan Komitmen Ekonomi Kerakyatan di Peringatan HUT Ke-81 RI

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Foto :Okezone.com/Kemenkop)

JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menkop menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang terdampak, serta mendoakan agar masyarakat yang tengah menghadapi musibah diberikan kekuatan, ketabahan, dan keselamatan.

Menkop menyampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus dimaknai dengan meneruskan cita-cita para pendiri bangsa melalui pemenuhan rasa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Ia meyakinkan publik bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen menghadirkan negara bagi masyarakat yang masih berjuang di sektor ekonomi.

"Pemerintah hari ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, kami akan memastikan bahwa negara akan betul-betul hadir untuk memerdekakan bagi yang belum merdeka secara ekonomi dan sosial," tegas Ferry, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, Kementerian Koperasi memegang peranan strategis untuk memastikan pencapaian kemerdekaan secara utuh di tengah masyarakat.

"Ini tugas dari kami di Kementerian Koperasi. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan dari masyarakat, kita bisa betul-betul memastikan kita merdeka 100 persen," tuturnya.

(Feby Novalius)

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