Percepat Pemulihan NTT, 10 Ton Beras Disalurkan untuk Korban Gempa

JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tidak hanya pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di NTT.

Pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT turut membutuhkan dukungan terhadap ketersediaan kebutuhan dasar dan distribusi logistik. Bantuan pangan serta pendampingan warga menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum menyalurkan bantuan senilai Rp252 juta dan mengerahkan sembilan relawan untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan tersebut berasal dari donasi sukarela karyawan yang kemudian dilengkapi melalui program matching donation perusahaan dengan perbandingan satu banding satu. Dengan skema tersebut, setiap Rp1 donasi yang dihimpun karyawan ditambahkan Rp1 oleh perusahaan.

Bantuan yang disalurkan meliputi 10 ton beras premium, 50 dus mi instan, 72 dus biskuit, 84 dus minuman isotonik, dan 84 dus air mineral. Selain bantuan logistik, sembilan relawan I-Wan yang memiliki latar belakang medis dan keamanan turut dikerahkan untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak. Mereka membantu distribusi bantuan, pemeriksaan kesehatan, kegiatan trauma healing, serta pendampingan warga.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan, gerakan kemanusiaan tersebut mencerminkan kepedulian yang tumbuh dari an kemudian diperkuat oleh perusahaan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

"Bagi kami, kepedulian tidak berhenti pada bantuan yang disalurkan, tetapi juga bagaimana kita dapat hadir langsung, mendampingi masyarakat, dan membantu mereka melewati masa pemulihan,” ujar Melati dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

Selama berada di wilayah terdampak, para relawan turut mendistribusikan kebutuhan pokok, memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, serta melaksanakan kegiatan trauma healing dan pendampingan kepada masyarakat terdampak. Kehadiran mereka diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga memberikan dukungan psikologis dan semangat bagi warga untuk perlahan bangkit setelah bencana.