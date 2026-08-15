Badan Geologi Ungkap Fakta Gempa NTT

JAKARTA - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap kondisi geologi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kuatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Timur Laut Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).



Gempa terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58.23 WIB. Berdasarkan parameter terbaru, gempa memiliki magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer dan episentrum berada di laut.



Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, wilayah di sekitar episentrum memiliki morfologi yang beragam, mulai dari dataran, daerah berombak dan bergelombang, hingga perbukitan serta pegunungan.



Wilayah tersebut juga tersusun atas batuan gunung api berumur Tersier dan batuan sedimen berumur Kuarter. Kondisi batuan dan karakter tanah di wilayah tersebut turut memengaruhi intensitas guncangan yang dirasakan masyarakat.



"Batuan yang telah mengalami pelapukan maupun sedimen permukaan berpotensi memperkuat guncangan gempa bumi," ujar Lana dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).



Berdasarkan data tapak lokal Vs30, kawasan sekitar episentrum gempa terklasifikasi dalam beberapa kelas tanah, yakni Kelas Tanah C yang merupakan tanah sangat padat atau batuan lunak, Kelas Tanah D atau tanah sedang, serta Kelas Tanah E atau tanah lunak.



Lana menjelaskan, keberadaan kelas tanah yang lebih lunak dapat menyebabkan guncangan gempa terasa lebih intens di permukaan.



"Keberadaan kelas tanah yang lebih lunak ini berarti potensi guncangan gempa bumi di area tersebut terasa lebih intens," sambungnya



Selain faktor kondisi geologi, gempa tersebut diketahui memiliki mekanisme sesar naik yang berasosiasi dengan Zona Sesar Naik Busur Belakang Flores atau Flores Back Arc Thrust. Badan Geologi menyatakan wilayah tersebut termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah hingga Tinggi.