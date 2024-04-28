Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dampak Gempa Garut, Operasional 5 Kereta Api Sempat Terhenti

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |08:50 WIB
Dampak Gempa Garut, Operasional 5 Kereta Api Sempat Terhenti
Perjalanan kereta api sempat terhenti gempa (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan kereta api (KA) di wilayah Daop 1 Jakarta sempat dihentikan akibat gempa yang mengguncang Garut, Jawa Barat (Jabar), semalam. Berdasarkan catatan BMKG gempa di Garut berkekuatan 6.5 magnitudo.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, pihaknya menghentikan sementara perjalanan lima kereta api yang melintas di wilayah Daop 1 Jakarta. Kebijakan itu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

”Guna mengantisipasi dan memastikan perjalanan KA aman akibat gempa di Garut, perjalanan lima KA diperintahkan untuk berhenti luar biasa,” ujar Ixfan, Minggu (28/4/2024).

Usai perintah berhenti luar biasa dari pusat pengendali, petugas dari Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) segera menindaklanjuti dan melakukan pengecekan.

Kemudian ASP, melaporkan sudah tidak terasa gempa dan pengecekan terhadap jalur rel dan jembatan dinyatakan aman.

Pukul 23.50 WIB, lintas Jakarta kota-Pasar Senen-Jatinegara-Cikampek dinyatakan aman dan pada pukul 23.53 KA berjalan kembali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064391/kcic-batalkan-perjalanan-kereta-cepat-whoosh-imbas-gempa-di-kabupaten-bandung-sM85skvJpk.jpg
KCIC Batalkan Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Imbas Gempa di Kabupaten Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/320/3001745/gempa-garut-bagaimana-stok-bbm-dan-lpg-Os2jZ0TTzS.jpg
Gempa Garut, Bagaimana Stok BBM dan LPG?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/470/2978143/terdampak-gempa-pembangunan-gedung-lhk-di-mataram-rampung-I7mYfiSvnK.jpg
Terdampak Gempa, Pembangunan Gedung LHK di Mataram Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/470/2947934/terowongan-cisumdawu-retak-usai-gempa-sumedang-yAhuMPfGBR.jpg
Terowongan Cisumdawu Retak Usai Gempa Sumedang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/470/2947840/penampakan-keretakan-terowongan-tol-cisumdawu-usai-gempa-sumedang-xCsXjIOYfE.png
Penampakan Keretakan Terowongan Tol Cisumdawu Usai Gempa Sumedang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/470/2880318/gempa-maroko-hancurkan-bangunan-bersejarah-OgYTLKh8DD.JPG
Gempa Maroko Hancurkan Bangunan Bersejarah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement