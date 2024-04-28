Dampak Gempa Garut, Operasional 5 Kereta Api Sempat Terhenti

Perjalanan kereta api sempat terhenti gempa (Foto: Antara)

JAKARTA - Perjalanan kereta api (KA) di wilayah Daop 1 Jakarta sempat dihentikan akibat gempa yang mengguncang Garut, Jawa Barat (Jabar), semalam. Berdasarkan catatan BMKG gempa di Garut berkekuatan 6.5 magnitudo.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, pihaknya menghentikan sementara perjalanan lima kereta api yang melintas di wilayah Daop 1 Jakarta. Kebijakan itu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

”Guna mengantisipasi dan memastikan perjalanan KA aman akibat gempa di Garut, perjalanan lima KA diperintahkan untuk berhenti luar biasa,” ujar Ixfan, Minggu (28/4/2024).

Usai perintah berhenti luar biasa dari pusat pengendali, petugas dari Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) segera menindaklanjuti dan melakukan pengecekan.

Kemudian ASP, melaporkan sudah tidak terasa gempa dan pengecekan terhadap jalur rel dan jembatan dinyatakan aman.

Pukul 23.50 WIB, lintas Jakarta kota-Pasar Senen-Jatinegara-Cikampek dinyatakan aman dan pada pukul 23.53 KA berjalan kembali.