HOME FINANCE PROPERTY

Terdampak Gempa, Pembangunan Gedung LHK di Mataram Rampung

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |17:47 WIB
Terdampak Gempa, Pembangunan Gedung LHK di Mataram Rampung
Waskita rampungkan pembangunan gedung LHK di Mataram (Foto: Waskita)
JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meresmikan Gedung Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Mataram. Gedung tersebut selesai diperbaiki usai terkena dampak gempa bumi 2018.

Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Samidi menyampaikan dalam sambutan bahwa hari ini kantor baru telah selesai dibangun sehingga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

“Hal tentunya ini dalam rangka mendukung Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Mataram dalam melakukan proses kajian standarisasi,” kata Samidi, Sabtu (2/3/2024).

SVP Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita mengatakan, diharapkan dengan dibangunnya gedung kantor ini BPSILHK Mataram dapat melakukan kajian standarisasi terkait lingkungan hidup.

”Semoga gedung ini dapat meningkatkan kinerja dan juga bermanfaat bagi BPSILHK dalam melakukan kajian standarisasi untuk keberlangsungan lingkungan hidup,” terangnya.

Telusuri berita finance lainnya
