HOME FINANCE HOT ISSUE

KCIC Batalkan Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Imbas Gempa di Kabupaten Bandung

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |12:48 WIB
KCIC Batalkan Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Imbas Gempa di Kabupaten Bandung
Perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibatalkan Akibat Gempa. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT KCIC telah melakukan pembatalan sejumlah perjalanan Kereta Cepat Whoosh imbas terjadinya gempa bumi 5.0 Magnitudo di Kabupaten Bandung.

Pembatalan tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan seluruh perjalanan kereta cepat Whoosh. Sesuai SOP Keselamatan dan Keamanan Tim Kerja KCIC langsung melakukan pemeriksaan menggunakan Rail Car atau kereta perawatan.

Pemeriksaan menyeluruh membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk memastikan tidak ada faktor eksternal yang dapat mengganggu Jalur KCJB, seperti longsoran bukit batu di kanan kiri trase, longsoran tanah atau dampak alam lainnya.

Sementara ini, berdasarkan pantauan awal di OCC (Operation Control Center) Tegalluar atas semua sensor yang terpasang dan visualisasi dari pantauan 1.399 CCTV yang tersebar di semua jalur, sampai dengan saat ini tidak terlihat kerusakan di Prasarana KCJB.

Untuk masyarakat yang sudah membeli tiket dan terdampak pembatalan jadwal dapat melakukan proses pembatalan dengan bea tiket yang akan dikembalikan 100%.

Proses pembatalan dapat dilakukan di seluruh loket Stasiun Whoosh Halim, Padalarang, Tegalluar Summarecon dan Hall KA Feeder Stasiun Bandung.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
