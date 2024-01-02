Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Terowongan Cisumdawu Retak Usai Gempa Sumedang

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |06:10 WIB
Terowongan Cisumdawu Retak Usai Gempa Sumedang
Terowongan cisumdawu retak usai gempa (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Gempa Bumi yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengguncang sebanyak tiga kali pada pergantian tahun kemarin.

Diketahui, Gempa bumi yang pertama dengan kekuatan 4.1 magnitudo terjadi pada pukul 14.35 WIB, 3.4 magnitudo pada pukul 15.38 WIB dan 4,8 magnitudo pada pukul 20.34 WIB.

Peristiwa tersebut memicu kerusakan di Terowongan kembar Tol Cisumdawu. Hal itu terlihat pada dinding terowongan yang terjadi keretakan.

"Terpantau pasca Gempa Sumedang 31 Desember 2023, twintunnel Tol Cisumdawu terdapat 4 retakan. Lalu lintas masih terbuka. Semoga mandali" tulis X @bulatuk, Senin (1/1/2023).

Postingan X tersebut banyak dikomentari netizen karena khawatir terhadap kondisi usai gempa Sumedang.

Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, BPBD setempat telah melakukan kaji cepat situasi dan mendata dampak kerusakan di lapangan, dengan laporan visual yang sementara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064391/kcic-batalkan-perjalanan-kereta-cepat-whoosh-imbas-gempa-di-kabupaten-bandung-sM85skvJpk.jpg
KCIC Batalkan Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Imbas Gempa di Kabupaten Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/320/3001745/gempa-garut-bagaimana-stok-bbm-dan-lpg-Os2jZ0TTzS.jpg
Gempa Garut, Bagaimana Stok BBM dan LPG?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/320/3001614/dampak-gempa-garut-operasional-5-kereta-api-sempat-terhenti-ddQMIsPK9g.jpg
Dampak Gempa Garut, Operasional 5 Kereta Api Sempat Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/470/2978143/terdampak-gempa-pembangunan-gedung-lhk-di-mataram-rampung-I7mYfiSvnK.jpg
Terdampak Gempa, Pembangunan Gedung LHK di Mataram Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/470/2947840/penampakan-keretakan-terowongan-tol-cisumdawu-usai-gempa-sumedang-xCsXjIOYfE.png
Penampakan Keretakan Terowongan Tol Cisumdawu Usai Gempa Sumedang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/470/2880318/gempa-maroko-hancurkan-bangunan-bersejarah-OgYTLKh8DD.JPG
Gempa Maroko Hancurkan Bangunan Bersejarah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement