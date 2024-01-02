Terowongan Cisumdawu Retak Usai Gempa Sumedang

JAKARTA - Gempa Bumi yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengguncang sebanyak tiga kali pada pergantian tahun kemarin.

Diketahui, Gempa bumi yang pertama dengan kekuatan 4.1 magnitudo terjadi pada pukul 14.35 WIB, 3.4 magnitudo pada pukul 15.38 WIB dan 4,8 magnitudo pada pukul 20.34 WIB.

Peristiwa tersebut memicu kerusakan di Terowongan kembar Tol Cisumdawu. Hal itu terlihat pada dinding terowongan yang terjadi keretakan.

"Terpantau pasca Gempa Sumedang 31 Desember 2023, twintunnel Tol Cisumdawu terdapat 4 retakan. Lalu lintas masih terbuka. Semoga mandali" tulis X @bulatuk, Senin (1/1/2023).

Postingan X tersebut banyak dikomentari netizen karena khawatir terhadap kondisi usai gempa Sumedang.

Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, BPBD setempat telah melakukan kaji cepat situasi dan mendata dampak kerusakan di lapangan, dengan laporan visual yang sementara.