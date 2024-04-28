Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gempa Garut, Bagaimana Stok BBM dan LPG?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |17:49 WIB
Gempa Garut, Bagaimana Stok BBM dan LPG?
BBM dan LPG aman pasca gempa (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan sarana dan fasilitas (sarfas) energi aman pasca gempa berkekuatan magnitudo 6,5 SR di Garut, semalam.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis informasi pusat gempa berada di laut 151 kilometer (km) barat daya Kabupaten Garut (8.42 LS, 107.26 BT) dengan kedalaman 10 km.

Gempa ini dirasakan di wilayah Kabupaten Garut hingga beberapa kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Jawa Bagian Barat Pertamina Patra Niaga, Eko Kristiawan menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan pengecekan sarfas di lembaga penyalur pasca kejadian gempa.

“SPBU dan Pertashop di Garut dan di seluruh Fuel Terminal (FT), Integrated Terminal (IT), dan Aviation Fuel Terminal (AFT) serta Lembaga Penyalur seperti SPBU, Agen dan Pangkalan LPG di Regional Jawa Bagian Barat setelah kejadian gempa semalam dan dapat kami sampaikan bahwa sarfas dalam kondisi aman dan tidak ada kerusakan," ungkap Eko, Minggu (28/4/2024).

Halaman:
1 2
