Menteri PU Buka Suara soal Dampak Gempa M7,6 di Sulut

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo buka suara soal dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Pemerintah memastikan kondisi infrastruktur strategis masih relatif terkendali, meski terdapat sejumlah titik yang terdampak.

Dody mengungkapkan, berdasarkan laporan awal dari jajaran internal kementerian, kondisi jalan dan jembatan di wilayah Minahasa Utara hingga Bitung untuk sementara masih dalam keadaan aman.

“Untuk Minahasa Utara dan Bitung, sementara ini jalan dan jembatan masih aman,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Kamis (2/4/2026).

Namun demikian, dampak gempa cukup terasa di wilayah Maluku Utara, khususnya pada fasilitas perkantoran. Ia menyebutkan seluruh kaca di kantor Balai Jalan Nasional di wilayah tersebut mengalami kerusakan.

Akibatnya, aktivitas pegawai untuk sementara dialihkan dengan skema kerja dari rumah (work from home/WFH), sambil terus memantau perkembangan situasi dan mengikuti arahan dari BMKG serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sementara itu, di Gorontalo dilaporkan terdapat beberapa ruas jalan yang terdampak serta kejadian longsor di sejumlah titik. Kementerian PU saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan.

“Kita sedang koordinasi dengan BPBD, BMKG, dan Basarnas untuk secepatnya menyelesaikan longsoran. Kalau ada jalan rusak atau jembatan putus, kita akan segera tangani,” jelasnya.