Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PU Buka Suara soal Dampak Gempa M7,6 di Sulut

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |15:05 WIB
Menteri PU (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo buka suara soal dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Pemerintah memastikan kondisi infrastruktur strategis masih relatif terkendali, meski terdapat sejumlah titik yang terdampak.

Dody mengungkapkan, berdasarkan laporan awal dari jajaran internal kementerian, kondisi jalan dan jembatan di wilayah Minahasa Utara hingga Bitung untuk sementara masih dalam keadaan aman.

“Untuk Minahasa Utara dan Bitung, sementara ini jalan dan jembatan masih aman,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Kamis (2/4/2026).

Namun demikian, dampak gempa cukup terasa di wilayah Maluku Utara, khususnya pada fasilitas perkantoran. Ia menyebutkan seluruh kaca di kantor Balai Jalan Nasional di wilayah tersebut mengalami kerusakan.

Akibatnya, aktivitas pegawai untuk sementara dialihkan dengan skema kerja dari rumah (work from home/WFH), sambil terus memantau perkembangan situasi dan mengikuti arahan dari BMKG serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sementara itu, di Gorontalo dilaporkan terdapat beberapa ruas jalan yang terdampak serta kejadian longsor di sejumlah titik. Kementerian PU saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan.

“Kita sedang koordinasi dengan BPBD, BMKG, dan Basarnas untuk secepatnya menyelesaikan longsoran. Kalau ada jalan rusak atau jembatan putus, kita akan segera tangani,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064391/kcic-batalkan-perjalanan-kereta-cepat-whoosh-imbas-gempa-di-kabupaten-bandung-sM85skvJpk.jpg
KCIC Batalkan Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Imbas Gempa di Kabupaten Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/320/3001745/gempa-garut-bagaimana-stok-bbm-dan-lpg-Os2jZ0TTzS.jpg
Gempa Garut, Bagaimana Stok BBM dan LPG?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/320/3001614/dampak-gempa-garut-operasional-5-kereta-api-sempat-terhenti-ddQMIsPK9g.jpg
Dampak Gempa Garut, Operasional 5 Kereta Api Sempat Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/470/2978143/terdampak-gempa-pembangunan-gedung-lhk-di-mataram-rampung-I7mYfiSvnK.jpg
Terdampak Gempa, Pembangunan Gedung LHK di Mataram Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/470/2947934/terowongan-cisumdawu-retak-usai-gempa-sumedang-yAhuMPfGBR.jpg
Terowongan Cisumdawu Retak Usai Gempa Sumedang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/470/2947840/penampakan-keretakan-terowongan-tol-cisumdawu-usai-gempa-sumedang-xCsXjIOYfE.png
Penampakan Keretakan Terowongan Tol Cisumdawu Usai Gempa Sumedang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement