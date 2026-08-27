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17 Ton Bantuan Dikirim untuk Korban Gempa NTT, Rumah Rusak Dapat Rp75 Juta

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |12:39 WIB
17 Ton Bantuan Dikirim untuk Korban Gempa NTT, Rumah Rusak Dapat Rp75 Juta
17 Ton Bantuan Dikirim untuk Korban Gempa NTT, Rumah Rusak Dapat Rp75 Juta (Foto: Gempa NTT/BNPB)
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JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemulihan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tidak hanya pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga terlibat dalam memberikan bantuan kepada korban gempa bumi NTT.

Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group) telah mengirimkan sekitar 17 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi NTT.

Bantuan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Labuan Bajo pada Minggu (23/8/2026) pukul 04.00 WIB. Bantuan diangkut menggunakan satu unit truk tronton dengan kapal KM Niki Mila Utama. Kapal tersebut  tiba di Labuan Bajo pada Senin (24/8/2026) pukul 16.00 WITA. 

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna menyampaikan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PTPN Group terhadap masyarakat yang terdampak bencana. 

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar PTPN Group untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah situasi yang sedang mereka hadapi,” ungkapnya dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Bantuan yang dikirim terdiri dari 12.175 kg beras berukuran 5 kg, 1.637 liter minyak goreng, 2.616 kg gula pasir, dan 620 buah selimut. Sejumlah kebutuhan pokok tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PTPN III (Persero) sebagai induk Holding, PTPN I (Persero), PTPN IV dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).  

Bantuan disalurkan ke Posko Bencana BRI (selaku Ketua Satuan Tugas Bencana BUMN Peduli) di Labuan Bajo untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi pengungsian di sekitar wilayah tersebut.  

Denaldy mengatakan, PTPN Group akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. 

“PTPN Group akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar penyalurannya dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan,” katanya. 

 

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