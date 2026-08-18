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Teknologi Digital Buka Peluang Ekonomi Baru bagi Warga Desa, Begini Caranya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |19:43 WIB
Teknologi Digital Buka Peluang Ekonomi Baru bagi Warga Desa, Begini Caranya
Teknologi digital membuka peluang masyarakat desa untuk memperluas akses pasar sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Teknologi digital membuka peluang masyarakat desa untuk memperluas akses pasar sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru. Namun, keterbatasan akses dan pengetahuan digital masih menjadi tantangan bagi sebagian generasi muda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa.

Kondisi ini mendorong salah satu kreator afiliasi, entrepreneur, Hendri Alejandro untuk membantu warga memanfaatkan ekosistem digital dalam mengembangkan usaha. Inisiatif tersebut berawal dari pengamatannya terhadap sejumlah warga Desa Ibun yang menjalankan industri rumahan, khususnya usaha perlengkapan bayi. 

Menurutnya, persoalan yang dihadapi pelaku usaha bukan semata-mata kemampuan produksi, melainkan keterbatasan akses untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Berbekal pengalaman di bidang digital, Hendri kemudian membantu warga memasarkan produk melalui berbagai kanal digital. Salah satunya melalui fitur perdagangan elektronik dan program afiliasi yang tersedia di sejumlah platform digital.

"Saya melihat sebenarnya banyak produk dari warga desa yang kualitasnya bagus dan produksinya jalan. Tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas karena belum semua pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan akses digital yang memadai," ujar Hendri, Selasa (18/8/2026).

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