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Taiwan Bidik 9,16 Juta Perjalanan Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |16:10 WIB
Taiwan Bidik 9,16 Juta Perjalanan Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri
Perjalanan wisata luar negeri warga Indonesia sepanjang 2025 mencapai 9,16 juta perjalanan. (Foto :Okezone.com/AP)
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JAKARTA – Taiwan memperkuat pasar pariwisata Indonesia dengan mengembangkan berbagai destinasi dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan, termasuk segmen Muslim. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia, terutama menjelang periode libur akhir tahun dan Tahun Baru.

Potensi pasar Indonesia dinilai cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perjalanan wisata luar negeri warga Indonesia sepanjang 2025 mencapai 9,16 juta perjalanan. Kondisi tersebut membuat wisatawan Indonesia menjadi salah satu pasar potensial bagi industri pariwisata Taiwan.

Director of Economic Division Taipei Economic and Trade Office in Indonesia Frank Lu mengatakan, hubungan pariwisata antara Taiwan dan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan transaksi perjalanan, tetapi juga memperkuat hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Menurut dia, Taiwan terus memperluas pilihan destinasi dan pengalaman wisata bagi wisatawan Indonesia dengan mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam, budaya, kuliner, serta pengalaman lokal.

Taiwan Perkuat Fasilitas Ramah Muslim

Salah satu segmen yang menjadi perhatian Taiwan adalah wisatawan Muslim. Pengembangan fasilitas dilakukan melalui peningkatan ketersediaan makanan halal, akomodasi ramah Muslim, ruang salat, hingga fasilitas wudu.

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