Pemulihan Infrastruktur, Penanganan Pascagempa di NTT Dipercepat

JAKARTA - Pemerintah memastikan proses pemulihan pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilanjutkan secara bertahap dari sisi rehabilitasi fasilitas dan layanan yang terdampak, hingga rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur dan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan.

Sementara itu, bantuan logistik dan perlengkapan telah disalurkan sejak 15 hingga 24 Agustus 2026. Bantuan tersebut antara lain berupa 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, serta obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi, hingga dua set rumah sakit lapangan.

Sejalan dengan penyaluran bantuan tersebut, dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga terus diperkuat melalui pengerahan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana.

Menurut pengamat ekonomi NTT Frits Oscar Fanggidae, kehadiran langsung pemerintah diperlukan dalam penanganan masyarakat terdampak gempa di NTT.

"Jelas pemerintah harus hadir dalam situasi seperti ini. Dalam situasi seperti ini memang pejabat harus datang untuk melihat bagaimana penanganannya,” ujar Frits seperti dikutip, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Hal ini menanggapi kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke NTT pada Kamis (20/8/2026). Di Kabupaten Sikka, Gibran menemui warga di posko pengungsian serta meninjau fasilitas publik terdampak, termasuk pelabuhan dan fasilitas kesehatan.

Kunjungan tersebut juga melibatkan mahasiswa Fakultas Psikologi UI yang memberikan pendampingan psikososial dan trauma healing bagi anak-anak terdampak.

Menurutnya, perhatian pemerintah saat ini harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak.

“Ini kan memang belum satu minggu. Mungkin fokus terhadap masyarakat yang terdampak terutama memenuhi kebutuhan pokok mereka. Jadi makanan, obat-obatan,” katanya.