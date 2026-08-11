RI Perkuat Infrastruktur Logistik, 2 Gudang Modern Dibangun di Cikarang

JAKARTA - ESR bersama Indonesia Investment Authority (INA) dan mitra pemodal lainnya, berkomitmen untuk melakukan investasi bersama dalam pembangunan dua fasilitas logistik modern berstandar institusional di Cikarang, Jabodetabek guna mendukung pertumbuhan jangka panjang sektor logistik, industri manufaktur dan rantai pasok di Indonesia.

Pembangunan ESR Cikarang Logistics Park 4 diresmikan dengan acara Groundbreaking pada hari ini. Proyek ini merupakan fasilitas industri dan logistik bertaraf Grade A yang berlokasi strategis di Kawasan Industri Jababeka. Ditargetkan selesai pada tahun 2027, fasilitas ini akan menjadi gudang modern yang disewakan kepada pihak ketiga (non-captive) terbesar di area Jababeka.

Kehadirannya diharapkan dapat memenuhi tingginya kebutuhan para penyedia jasa logistik pihak ketiga (third-party logistics/3PL) internasional dan regional, hingga pabrik-pabrik multinasional yang mencari lokasi strategis dengan konektivitas yang kuat terhadap kawasan industri dan jaringan rantai pasok di Indonesia.

Ketua Dewan Direktur INA Oki Ramadhana mengatakan, sejak menjalin kemitraan dengan ESR pada tahun 2023, terus memperkuat kolaborasi kami di Indonesia. Berlokasi strategis di dua kawasan industri terkemuka di koridor industri wilayah timur Jabodetabek, proyek-proyek pengembangan ini merupakan investasi strategis di pasar pergudangan modern Indonesia yang tingkat penetrasinya masih rendah, sekaligus mencerminkan keyakinan terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang di sektor ini.

Prospek pergudangan modern tetap kuat, didukung oleh tren nearshoring pada aktivitas manufaktur (relokasi kegiatan produksi agar lebih dekat dengan pasar utama), peningkatan penetrasi e-commerce, dan industrialisasi yang terus berkembang.

"Keahlian sektoral ESR yang mendalam serta rekam jejak eksekusi yang telah terbukti dalam seluruh proses dan manajemen siklus aset menjadi fondasi yang kuat untuk menghadirkan fasilitas berkualitas tinggi dengan lokasi strategis yang mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Bersama-sama, kami berupaya memperkuat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Kedua fasilitas ini akan dikembangkan dengan standar teknis tinggi, dilengkapi dengan jarak bebas vertikal atas yang tinggi dan daya dukung lantai yang diperkuat untuk mendukung otomasi tingkat tinggi dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Fasilitas-fasilitas ini juga akan mengadopsi desain hemat energi seperti pencahayaan dan ventilasi alami, sistem pembangkit energi terbarukan di lokasi serta sistem proteksi kebakaran yang sesuai dengan standar industri terkemuka.

Selain ESR Cikarang Logistics Park 4, investasi ini mencakup pembangunan ESR Cibitung Distribution Hub, fasilitas logistik tiga lantai bertaraf Grade A yang ditargetkan selesai pada tahun 2028. ESR Cibitung Distribution Hub akan berlokasi di MM2100 Industrial Town, salah satu kawasan industri yang 1 strategis dan telah berkembang di Cikarang, Kabupaten Bekasi, akan beroperasi pada 2028 untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan pergudangan modern yang dirancang khusus untuk kegiatan manufaktur dan distribusi regional.

Berlokasi di koridor industri wilayah timur Jabodetabek, kedua proyek tersebut berada di dalam klaster manufaktur dan logistik Indonesia yang telah berkembang pesat. Investasi ini akan menambah pasokan infrastruktur logistik modern guna mendukung pertumbuhan sektor industri nasional serta pengembangan rantai pasok yang semakin maju.