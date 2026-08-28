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Pemerintah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2027, Bisa Ciptakan 2,4 Juta Lapangan Kerja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |18:18 WIB
Pemerintah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2027, Bisa Ciptakan 2,4 Juta Lapangan Kerja
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan 2,4 juta lapangan kerja baru bakal tercipta di tahun 2027 apabila pertumbuhan ekonomi mencapai targetnya di angka 6 persen. 

Purbaya menjelaskan, berdasarkan data input-output table Badan Pusat Statistik (BPS), setiap satu persen pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia saat ini mampu menghasilkan sekitar 400.000 lapangan kerja baru. 

"Kalau pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, maka 6 dikali 400.000, artinya akan ada 2,4 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Ini adalah lapangan kerja baru dari pertumbuhan tersebut," ujar Purbaya saat ditemui di Kantornya, Jumat (28/8/2026).

Meski angka 2,4 juta tersebut tergolong masif, Purbaya mengakui bahwa jumlah itu belum sepenuhnya cukup untuk menyerap seluruh angkatan kerja di usia produktif, termasuk mengurangi angka pengangguran yang ada secara total. 

Menurut hitungan pemerintah, Indonesia idealnya membutuhkan pertumbuhan ekonomi di level 6,5 hingga 6,7 persen untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih maksimal dan mengurangi tingkat pengangguran yang saat ini jumlahnya 7,22 juta data per Mei 2026. 

"Itu sebabnya kita ingin ekonominya pelan-pelan tumbuh makin cepat. Kita baru menuju 6 persen di semester kedua ini, tahun depan kita jaga di 6 persen, dan tahun depannya lagi (2027) kita desain akan lebih cepat lagi," tambahnya.

Untuk mendukung target pertumbuhan tersebut, Purbaya  menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak pada tahun depan. Fokus utama Kementerian Keuangan adalah melakukan ekstensifikasi melalui penguatan kepatuhan (compliance) wajib pajak serta efisiensi di sektor Bea Cukai untuk menutup kebocoran pendapatan negara.

 

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