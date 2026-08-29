Sambut HUT ke-81 TNI, PRIMAROX 2026 Padukan Sportivitas dan Pengalaman Militer, MNC Life Lindungi Racer

JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), PRIMAROX 2026 hadir sebagai ajang hybrid fitness race yang mempertemukan masyarakat umum, anggota TNI, dan Polri dalam satu arena kompetisi yang mengedepankan sportivitas, kebersamaan, dan semangat hidup aktif.

PRIMAROX 2026 menawarkan pengalaman kompetisi yang berbeda dari fitness race pada umumnya dengan mengusung konsep yang memadukan lari, berbagai tantangan workout, serta pengalaman militer. Peserta tidak hanya ditantang untuk berlari dan menyelesaikan berbagai workout, tetapi juga menghadapi sejumlah tantangan fisik yang terinspirasi dari aktivitas dan perlengkapan dalam latihan militer.

Sebagai Official Insurance Partner PRIMAROX 2026, PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan perlindungan jiwa bagi seluruh peserta yang telah terdaftar selama mengikuti kegiatan. Kehadiran perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para racer dalam menghadapi setiap tantangan selama kompetisi berlangsung.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa dukungan MNC Life dalam PRIMAROX 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung masyarakat menjalani gaya hidup aktif yang diiringi dengan kesadaran akan pentingnya perlindungan.

“Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun semangat dan kedisiplinan. Melalui PRIMAROX 2026, MNC Life ingin mendukung semangat tersebut dengan memberikan perlindungan jiwa bagi para peserta sehingga mereka dapat mengikuti kompetisi dengan lebih aman dan nyaman. Kami berharap kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dalam setiap aktivitas,” ujarnya Jumat (28/8/2026).

Salah satu elemen yang menjadi pembeda PRIMAROX adalah hadirnya Ammo Box Carry dan Tire Flip Challenge sebagai bagian dari rangkaian tantangan di dalam race. Penggunaan elemen tersebut memberikan pengalaman yang lebih variatif sekaligus menghadirkan nuansa military experience yang menjadi karakter PRIMAROX.