Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PGN (PGAS) Dapat Pasokan Gas 5,45 BBTUD dari WK Tungkal hingga 2034

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |20:34 WIB
PGN (PGAS) Dapat Pasokan Gas 5,45 BBTUD dari WK Tungkal hingga 2034
PGN (PGAS) Dapat Pasokan Gas 5,45 BBTUD dari WK Tungkal hingga 2034. (Foto: Okezone.com/PGN)
A
A
A

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Mont D’Or Oil Tungkal Limited (MOTL/MontD’Or) dari Wilayah Kerja Tungkal (WK Tungkal), Jambi. 

Pada perjanjian ini, PGN mendapatkan pasokan gas sebesar 5,45 BBTUD untuk periode 2026-2034, dan selanjutnya ramping down (menurun secara bertahap) hingga 2040.

"Kerja sama ini merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya memperkuat pemanfaatan gas bumi nasional sebagai energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan,” ujar Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham di Jakarta,  Selasa (1/9/2026).

PJBG ini memberikan kepastian terkait penyerapan gas bumi dari WK Tungkal dan berperan penting bagi PGN untuk menjaga keandalan penyaluran gas ke pelanggan. 

Lokasi WK Tungkal yang berada di Wilayah Sumatera Bagian Tengah akan diintegrasikan dengan infrastruktur eksisting PGN yang berada di Pulau Sumatera.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pasokan gas Jargas Pipa Gas PGAS PGN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/320/3238956//pertagas-ispN_large.jpg
Teknologi Pipa Pertagas Hidupkan Kembali Sawah, Panen Bisa 3 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238425//orf_poron-F2cB_large.jpg
Tak Terlihat tapi Vital, Begini Cara Menjaga Pipa Gas dari Laut hingga Pinggir Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/320/3237593//pgn-eD6c_large.jpg
Ketika Gas Bumi Jadi Energi Penggerak Ekonomi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/320/3237590//pgn-SrRn_large.jpg
Tak Terjangkau Pipa, Ternyata Ini Cara Alirkan Gas Bumi Lewat CNG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237327//dapur_mbg-9olj_large.jpg
CNG Mengalir ke 46 Dapur MBG, Hemat Biaya Energi 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237198//pgn-NhEV_large.jpg
CNG Kurangi Impor LPG, Orkestrasi PGN Salurkan Gas Bumi ke Rumah Tangga-Industri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement