RI Tawarkan 138 Blok Migas ke Investor Rusia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang investasi pada 138 blok minyak dan gas bumi. (Foto ;Okezone.com)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang investasi pada 138 blok minyak dan gas bumi (migas) kepada investor asal Rusia. Penawaran tersebut disampaikan di tengah pembahasan kemitraan sektor energi antara kedua negara.

“Kami menawarkan sekian puluh atau sekian ratus, lebih dari seratus blok migas kepada investor-investor dari Rusia,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).

Penjajakan investasi tersebut berlangsung di sela agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Rusia untuk menghadiri perhelatan Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok.

Dalam forum internasional tersebut, Prabowo turut menyampaikan pidato kunci mengenai potensi penguatan sinergi strategis antara Indonesia dan Rusia serta kawasan Eurasia.

Erani yang turut mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pertemuan bilateral tersebut masih enggan merinci target investasi maupun potensi kerja sama yang ditawarkan kepada investor Rusia.

“Biar Pak Menteri yang menyampaikan dan akan lebih afdal jika Pak Menteri yang menyampaikan,” ujarnya.

Penawaran wilayah kerja migas tersebut sejalan dengan langkah pemerintah untuk menarik investasi Rusia ke sektor hulu energi nasional.