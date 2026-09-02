Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SKK Migas Bakal Diubah Jadi BUK, Ini yang Perlu Diperhatikan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |17:05 WIB
SKK Migas Bakal Diubah Jadi BUK, Ini yang Perlu Diperhatikan
Rencana mengubah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas kini menjadi perhatian. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA – Rencana mengubah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas kini menjadi perhatian. Perubahan tersebut berpotensi menjadi persoalan apabila desainnya justru mengurangi peran strategis Pertamina sebagai perusahaan energi nasional.

Menurut Pengamat Energi Sofyano Zakaria, melemahnya Pertamina bukan hanya persoalan korporasi, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap ketahanan energi dan kehidupan masyarakat.

“Jangan sampai kita membentuk BUK dengan alasan memperkuat negara, tetapi pada saat yang sama Pertamina justru dibuat kerdil. Kalau itu terjadi, yang menanggung risikonya bukan hanya Pertamina, tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sofyano, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, Pertamina memiliki posisi yang berbeda dari perusahaan migas biasa. Pertamina mempunyai kemampuan dan jaringan dari hulu hingga hilir, mulai dari eksplorasi dan produksi minyak dan gas, pengolahan, penyimpanan, transportasi, distribusi, hingga penyediaan energi bagi masyarakat.

Karena itu, apabila SKK Migas berubah menjadi BUK dengan kewenangan sangat luas, sementara Pertamina hanya ditempatkan sebagai salah satu kontraktor, maka akan terjadi perubahan yang harus diwaspadai.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/320/3239058//elnusa-Vqgz_large.jpg
Elnusa (ELSA) Bor Sumur Semberah-206 di Kaltim, Ini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/320/3238109//gas_bumi-JjKu_large.jpg
Optimalisasi Gas Domestik Butuh Infrastruktur dan Kepastian Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/320/3237571//migas-Obu6_large.jpg
Penanganan Karhutla di Area Sekitar Blok Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236696//migas-qYg9_large.jpg
Tetap Jaga Operasional, Pekerja Migas di Lepas Pantai Rayakan HUT Ke-81 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236129//elnusa-xjCM_large.jpg
Membaca yang Tak Terlihat, Teknologi Elnusa Menyingkap Potensi Energi dari Bawah Permukaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/455/3235387//migas-Yu7w_large.jpg
Daftar 5 Pekerjaan dengan Jam Kerja Terlama
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement