Tetap Jaga Operasional, Pekerja Migas di Lepas Pantai Rayakan HUT Ke-81 RI

Para pekerja minyak dan gas (migas) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih di tengah wilayah lepas. (foto; Okezone.com/PHE OSES)

JAKARTA – Para pekerja minyak dan gas (migas) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih di tengah wilayah lepas pantai. Di sela aktivitas operasional, mereka tetap mengikuti peringatan detik-detik Proklamasi dengan khidmat.

Upacara tersebut digelar di sejumlah fasilitas operasional PT Pertamina Hulu Energi Offshore OSES (PHE OSES), antara lain Shorebase Kalijapat, Pabelokan Gas Plant & Power Island, Accommodation Work Barge (AWB) Tanjung Lesung, PTK Harmoni, serta Rig Emerald.

Suasana peringatan kemerdekaan di tengah laut menjadi bagian dari aktivitas para pekerja yang tetap menjalankan tugas di wilayah operasional lepas pantai. Pengibaran Merah Putih dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran kegiatan operasional.

General Manager PHE OSES Antonius Dwi Arinto mengatakan, peringatan HUT Ke-81 RI menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus mengingatkan para pekerja terhadap tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Peringatan HUT RI Ke-81 menguatkan semangat persatuan dan mempertegas kontribusi setiap Perwira PHE OSES bagi bangsa. Di mana pun kita bertugas, termasuk di wilayah lepas pantai, mari terus menjalankan amanah dengan mengedepankan keselamatan, profesionalisme, dan keandalan operasi. Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata dan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” ujar Antonius di Jakarta, Senin (17/8/2026).