Industri Hulu Migas RI Hadapi Tantangan Jaga Produksi dan Kesiapan SDM

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA — Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Di tengah perubahan lanskap energi dan meningkatnya kebutuhan domestik, sektor ini menghadapi tantangan untuk menjaga produksi sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang memahami perkembangan industri.

Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi (PHE) Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, pemahaman mengenai industri hulu migas perlu terus diperluas, termasuk mengenai peran sektor tersebut dalam mendukung kebutuhan energi dan pembangunan nasional.

“Melalui kegiatan ini, PHE ingin membawa pemahaman mengenai industri hulu migas lebih dekat kepada generasi muda melalui pengalaman yang edukatif dan interaktif. Upstream Youth Champs menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengenal lebih jauh peran sektor hulu dalam mendukung kebutuhan energi Indonesia, sekaligus melihat berbagai tantangan dan perkembangan yang dihadapi industri. Kami berharap interaksi yang terbangun melalui program ini dapat memperluas wawasan generasi muda mengenai industri energi dan membuka ruang bagi lahirnya perspektif baru untuk masa depan Indonesia,” ujar Hermansyah, Selasa (29/9/2026).

Menurut dia, perkembangan industri hulu migas tidak hanya berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia dengan pemahaman terhadap perubahan teknologi, kebutuhan energi, serta tantangan operasional yang dihadapi sektor tersebut.

Perspektif mengenai perkembangan industri hulu migas tersebut disampaikan dalam rangkaian Upstream Youth Champs 2026 (UYC) yang berlangsung di sejumlah perguruan tinggi. Kegiatan tersebut menjadi salah satu forum pertemuan antara praktisi industri dengan mahasiswa untuk membahas perkembangan sektor hulu migas dan kebutuhan energi Indonesia.