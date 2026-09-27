Sumur Eksplorasi di Kaltim Mulai Dibor, Uji Potensi Migas WK Pekawai

JAKARTA — PT Saka Energi Indonesia (SAKA) mulai mengebor sumur eksplorasi Saka Manpatu-1 (SM-1) di Wilayah Kerja (WK) Pekawai, Kalimantan Timur. Pengeboran dilakukan untuk menguji potensi hidrokarbon dan mengidentifikasi sumber daya migas di wilayah kerja tersebut.

Direktur Utama PT Saka Energi Indonesia, Intan Fauzi, mengatakan pengeboran dilakukan setelah perusahaan menyelesaikan serangkaian pemeriksaan akhir dan persiapan teknis.

"Setelah melalui serangkaian pemeriksaan akhir, SAKA melalui SES (PT Saka Energi Sepinggan) memulai pengeboran Sumur Eksplorasi Saka Manpatu SM-1 di Wilayah Kerja Eksplorasi Pekawai pada 22 September 2026," kata Intan, Minggu (27/9/2026).

PT Saka Energi Sepinggan merupakan operator WK Pekawai. SAKA telah melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut sejak ditunjuk pemerintah melalui SKK Migas sebagai operator pada 16 Mei 2018.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan SAKA, Fuji Koesumadewi, mengatakan pengeboran SM-1 dilakukan untuk menguji potensi hidrokarbon yang sebelumnya diidentifikasi melalui studi geologi dan geofisika.