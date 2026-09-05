4 Harga BBM Naik 5 September 2026, Pertamax Turbo Rp19.600 hingga Pertamina Dex Rp25.200

Harga Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamax Green 95, dan Pertamina Dex per Sabtu, 5 September 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina(

JAKARTA - Harga Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamax Green 95, dan Pertamina Dex per Sabtu, 5 September 2026. Keempat BBM nonsubsidi ini mulai naik sejak awal bulan ini.

Harga Pertamax Turbo dengan kadar RON 98 naik Rp1.300 per liter dari sebelumnya Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter.

Sementara itu, kenaikan lebih tinggi terjadi pada produk BBM diesel. Harga Dexlite naik Rp4.000 per liter dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Adapun Pertamina Dex naik Rp4.050 per liter dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Kemudian, Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Pertamina Patra Niaga menyebut penyesuaian harga tersebut mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga hanya dilakukan terhadap sebagian produk BBM nonsubsidi.

Dengan adanya penyesuaian harga, Pertamina Patra Niaga memastikan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas produk serta layanan kepada konsumen.

Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan memilih produk berdasarkan spesifikasi kendaraan. Langkah tersebut ditujukan agar penggunaan BBM sesuai dengan peruntukan kendaraan.