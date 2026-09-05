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Intip Pergerakan Harga Minyak hingga Emas Pekan Depan, Logam Mulia Diprediksi Rp2.754.000 per Gram 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |15:31 WIB
Intip Pergerakan Harga Minyak hingga Emas Pekan Depan, Logam Mulia Diprediksi Rp2.754.000 per Gram 
Intip Pergerakan Harga Minyak hingga Emas Pekan Depan, Logam Mulia Diprediksi Rp2.754.000 per Gram  (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memproyeksikan pergerakan indeks dolar AS, minyak mentah, emas dunia, hingga logam mulia Antam bakal bergerak fluktuatif pada pekan depan.

Ketegangan geopolitik yang kian memanas di Timur Tengah dan Eropa Timur serta intervensi politik terhadap kebijakan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) menjadi pemicu utamanya.

Ibrahim memproyeksikan indeks dolar AS (USD Index) bergerak di rentang USD98,30 hingga USD100,20. 

“Jadi ada indikasi bahwa indeks dolar ini akan menuju level USD100,” ungkap Ibrahim dalam analisisnya, Jakarta, Sabtu (5/9/2026). 

Sementara itu, harga minyak mentah jenis WTI diperkirakan bergerak pada kisaran rentang batas bawah (support) USD82,50 dan batas atas (resist) USD98,70.

"Harga minyak mentah WTI crude oil ini masih akan terus mendidih ya mendekati level 99," kata Ibrahim. 

Untuk emas dunia, Ibrahim mengatakan bahwa level support pertama berada di USD4.393 per troy ons dan support kedua di USD4.276 per troy ons.

Adapun area resist pertama dipatok pada USD4.518 per troy ons dan resist kedua di USD4.668 per troy ons.

Secara keseluruhan, pergerakan emas dunia sepekan ke depan diproyeksikan berada di rentang USD4.276 hingga USD4.668 per troy ons.

Sementara itu, untuk harga Logam Mulia Antam domestik, Ibrahim memproyeksikan pergerakan sepekan berada di kisaran Rp2.500.000 hingga Rp2.754.000 per gram.

“Jadi untuk Logam Mulia dalam sepekan ke depan itu kemungkinan ditransaksikan di Rp2.500.000 per gram sampai di Rp2.754.000 per gram ada selisih Rp254.000 per gram," ungkap Ibrahim.

 

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