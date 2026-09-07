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Layanan Ketapang–Gilimanuk Kembali Normal Pasca Macet Horor, Kapal Besar Dikerahkan Atasi Antrean

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |08:04 WIB
Layanan Ketapang–Gilimanuk Kembali Normal Pasca Macet Horor, Kapal Besar Dikerahkan Atasi Antrean
Layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk kembali normal pada Minggu (6/9/2026). (Foto :Okezone.com/ASDP)
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JAKARTA – Layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk kembali normal pada Minggu (6/9/2026), setelah sempat mengalami penundaan layanan pada pukul 16.15 hingga 17.34 WITA. Penundaan tersebut terjadi di tengah penyampaian aspirasi dari asosiasi sopir terkait kepadatan antrean kendaraan logistik dan pola operasional kapal yang berlangsung dalam sekitar dua minggu terakhir.

ASDP bersama asosiasi sopir, regulator, kepolisian, dan pemangku kepentingan terkait kemudian melakukan koordinasi dan menyepakati sejumlah komitmen bersama untuk menjaga kelancaran layanan. Sekitar pukul 17.30 WITA, kondisi di lapangan kembali kondusif dan layanan berjalan normal.

ASDP menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa akibat antrean dan waktu tunggu dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian ASDP, khususnya karena berdampak pada masyarakat dan pengguna jasa angkutan logistik yang membutuhkan kepastian waktu perjalanan.

“Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa. Karena itu, fokus kami adalah mempercepat penguraian antrean dengan mengoptimalkan seluruh kapasitas yang tersedia, termasuk mengerahkan kapal-kapal berukuran besar. Tentunya, seluruh upaya tersebut tetap kami lakukan melalui koordinasi erat dengan para regulator dan pemangku kepentingan dengan memperhatikan keselamatan dan kesiapan operasional,” ujar Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, Senin (7/9/2026).

Perkuat Kapasitas dan Optimalkan Pola Operasi
Untuk mempercepat penguraian antrean, KMP Jatra I telah diberangkatkan menuju Tanjung Wangi dan dijadwalkan tiba pada Selasa (8/9/2026) untuk selanjutnya memperkuat layanan Ketapang–Gilimanuk sesuai dengan kesiapan operasional.

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