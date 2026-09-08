Soetta Sudah Dibuka, Penumpang Diminta Cek Jadwal Sebelum ke Bandara

andara Soekarno-Hatta Tangerang kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. (Foto: Okezone.com/AP)

JAKARTA – Bandara Soekarno-Hatta Tangerang kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun, calon penumpang diminta mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat ke bandara karena operasional penerbangan masih dipulihkan secara bertahap.

Berdasarkan Notice to Airmen (NOTAM) dari AirNav Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi pada Selasa (8/9/2026) mulai pukul 00.30 WIB. Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta menyusul kembali beroperasi mulai pukul 00.40 WIB, sedangkan Bandara Husein Sastranegara Bandung mulai beroperasi pada pukul 00.42 WIB.

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengatakan, fasilitas sisi udara (air side) dan sisi darat (land side) di ketiga bandara telah siap kembali melayani penerbangan.

“Fasilitas sisi udara (air side) dan sisi darat (land side) ketiga bandara siap kembali melayani penerbangan. Seluruh personel operasi dan layanan bandara juga dipastikan siap,” ujar Arie, Selasa (8/9/2026).

Menurut dia, prosedur pembukaan kembali bandara telah dilakukan, termasuk pembersihan abu vulkanik di seluruh sisi udara, yakni area apron, taxiway, dan runway.

Selain itu, pengelola bandara melakukan uji kekesatan runway. Hasil pengujian menunjukkan fasilitas tersebut memenuhi standar dan persyaratan untuk mendukung operasional penerbangan.

Penerbangan Dipulihkan Bertahap