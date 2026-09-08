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Purbaya Dapat Anggaran Rp49,8 Triliun di 2027, Porsi Terbesar untuk Apa?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |10:03 WIB
Purbaya Dapat Anggaran Rp49,8 Triliun di 2027, Porsi Terbesar untuk Apa?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan 2027. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
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JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000 atau sekitar Rp49,80 triliun.

“Kami menyampaikan terima kasih atas persetujuan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI terhadap usulan pagu anggaran Kemenkeu Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun,” ungkap Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (7/9/2026).

Pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2027 tersebut terbagi dalam lima program utama. Porsi terbesar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp45,80 triliun, disusul Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp3,62 triliun.

Adapun alokasi lainnya mencakup Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko sebesar Rp267,58 miliar; Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi sebesar Rp78,85 miliar; serta Program Pengelolaan Belanja Negara sebesar Rp23,78 miliar.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan menyepakati bahwa alokasi anggaran tersebut akan terus diefisienkan dengan mempertimbangkan output, outcome, serta impact yang lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi kementerian. Komitmen ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan setiap rupiah dana APBN memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

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